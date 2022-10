Voor specifieke EA-games op pc kon je jaren steevast terecht op Origin. Jammer genoeg komen aan alle mooie liedjes een eind, want dit platform zal binnenkort stoppen met bestaan… maar zal in de plaats vervangen worden door de EA app. EA kondigde aan dat de EA app nu officieel de beta-fase is gepasseerd en deze app zal binnenkort Origin vervangen op Windows pc’s.

De EA app zou sneller en handiger moeten zijn dan Origin en bovendien ook overzichtelijker. Je zal je EA-account ook kunnen linken aan andere services (zoals Steam, Xbox en PlayStation) om zo crossplatform vrienden te kunnen maken. Degenen die momenteel nog met Origin werken, zullen een uitnodiging krijgen om de overstap naar deze nieuwe app te maken.

Alle content die geactiveerd is op Origin, maakt logischerwijs ook de overstap naar de EA app.