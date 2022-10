Toen de Xbox Series X officieel onthuld werd, doken er al snel afbeeldingen op het web op van de console als koelkast. Microsoft kon de geintjes wel waarderen en heeft na de release van de console een paar grote Xbox Series X koelkasten gemaakt. Ook hebben ze een Mini Fridge uitgebracht en daar is nu een nieuwe versie van onthuld.

Via Twitter heeft Aaron Greenberg de zogeheten ‘Mini-Me Xbox Series X Mini Fridge’ aangekondigd. Deze koelkast biedt ruimte voor 8 blikjes drinken. Het ontwerp is ook verbeterd en het apparaat zou stiller moeten zijn. De koelkast kent in de Verenigde Staten een adviesprijs van $79,-.

We hebben de nieuwe koelkast nog niet bij retailers in de Benelux gezien, dus het is even afwachten of het ook hier verkocht zal worden.