Review | Sea of Thieves – Op 20 maart 2018 brachten Microsoft en ontwikkelaar Rare een nieuwe piratengame uit voor de Xbox One en pc, dit met de passende naam ‘Sea of Thieves’. De game werd indertijd redelijk goed ontvangen, maar het ontbrak de titel nog wel wat aan content. Laat dat nu net het positieve zijn aan een live service game; je mag verwachten dat er steeds nieuwe content bijkomt. Ondertussen zijn we 12 seizoenen verder en is de game ook verschenen voor de PlayStation 5. Wij begaven ons op de wilde zeeën en hoopten zo jullie een inzicht te geven op hoe de game eraan toe is bij de launch van de PS5-versie.

Licht het anker

Het algemene concept van Sea of Thieves is door de jaren heen niet echt veranderd: jij neemt de leiding over een schip en onderneemt verschillende avonturen op de wilde zee om zo je bankaccount te spijzen. Met dit geld koop je dan andere schepen of een heleboel cosmetische items, waarmee jij je schip en personage kan opfleuren. Om je het reilen en zeilen van de game aan te leren, bevat de game een kleine tutorial die je op weg zal helpen. Eens voltooid, zal je een beter idee hebben van de basisbesturing, maar mocht je echt volledig klaar willen zijn voor het gevecht, dan raden we aan om te starten met de Tall Tales, waarover later meer.

Eerst zal je nog even je crew moeten samenstellen, je schip kiezen en moeten beslissen of je de game wilt spelen op een publieke of een private server. Het kiezen van een schip hangt af van de grootte van je crew. Speel je alleen of met twee, dan raadt de game je een sloep aan. Voor twee tot drie spelers is er de brigantijn en is je crew volledig (en ben je dus met vier), dan heb je een galjoen ter beschikking. Geen zorgen, want indien niemand van je crew online is, kan je ook gerust met vreemden op pad gaan of je trotseert de golven in je eentje. Let wel, dit laatste hebben we een paar keer geprobeerd en dan is een PvP-gevecht toch wel moeilijk. We zeggen zeker niet dat het niet kan, maar zowel sturen, aanvallen als gaten repareren is geen sinecure als je alleen staat tegen een crew van drie of vier piraten.

Hijs de zeilen

In het begin kan de game best overweldigend zijn, maar daarom kan je dus gelukkig ook voor je eerste uurtjes een private server starten. Hier zijn dan geen vijandige spelers aanwezig en zal je het moeten opnemen tegen AI-gestuurde vijanden. Let wel, de hoeveelheid XP die je hier kan verzamelen is maar 30% van de hoeveelheid die je zou krijgen op een publieke server. Het is echter wel een goede plek om je eerste Tall Tale aan te vatten om zo geen rekening te hoeven houden met andere spelers bij het voltooien van je eerste verhaal. Daarna raden we aan om je naar een publieke server te begeven, aangezien er nog wel andere zaken zijn die niet beschikbaar zijn op een private server, zoals het aankopen van schepen.

De Tall Tales zijn de meer verhaalgedreven missies en deze zorgen er dus voor dat je volledig klaar bent om het op te nemen tegen de andere snoodaards op zee. Deze missies gaan wat verder dan het opgraven van schatten en vermoorden van skeletten. Je zal namelijk ook wat puzzels dienen op te lossen en bekende personages tegenkomen. Zeker voor fans van de Monkey Island en Pirates of the Caribbean-serie, zijn de Tall Tales een leuke ervaring. Natuurlijk kan je ook gewoon direct de wereld zelf gaan ontdekken, aangezien je niet verplicht wordt om deze verhalen te spelen. Verder zijn er nog verschillende trading companies waarbij je verschillende missie types krijgt aangeboden. Zo zullen de Gold Hoarders je op schattenjacht sturen, terwijl de Order of Souls je zal vragen om bepaalde vijanden uit te schakelen. Mocht je het wat rustiger aan willen doen, kan je ook vissen en ander wild vangen voor The Hunter’s Call en Merchant Alliance. Er is zeker genoeg te doen en er zijn talloze afleidingen op je pad die je bezighouden: aan bezigheden geen gebrek, al durven deze soms wel wat repetitief te zijn.

Vuur

Zoals eerder aangegeven, bestaat de gameplay voornamelijk uit het rondvaren, afschieten van kanonnen en het repareren van je schip, terwijl je veroverde schatten naar een veilige haven probeert te brengen. Mocht je in een gevecht verzeild raken, kan je de tegenstand te lijf gaan met zes verschillende wapens. Dit zijn de Cutlass, Pistol, Blunderbuss, Eye of Reach, Double Barrel Pistol en Throwing knifes. Ofwel een zwaard, pistool, shotgun, sniper, tweeloops pistool en werpmes, respectievelijk. Hoewel er heel veel cosmetische variaties bestaan van elk wapen, is er verder niet echt meer diepgang aanwezig op dit vlak: je speelt geen nieuwe vaardigheden vrij. De wapens blijven namelijk altijd zichzelf zonder fancy upgrades en dergelijke.

Dat er wat weinig diepgang is hoeft niet per se alleen iets negatiefs te zijn, want daardoor is de game wel weer wat gemakkelijker om in te stappen. Al lijken de gevechten wat stroef te verlopen aangezien de hele besturing niet van de meest vlotte is. Het heeft bij ons in ieder geval even geduurd voordat we de besturing echt goed onder de knie hadden. Waar we wel snel mee uit de voeten konden, was de navigatie. In tegenstelling tot veel games waarin je ergens een waypoint neerzet, waarna je er middels een pijl of lijn naartoe navigeert, pakt Sea of Thieves het ietsje anders aan: je zal hier overweg moeten kunnen met een kaart en kompas om de route naar je bestemming te vinden. Dit maakt dat er elke tocht genoeg te doen is gaande van sturen, zeilen aanpassen, navigeren, kanonnen laden, op de uitkijk staan tot het repareren van gaten die ontstaan zijn omdat je stuurman niet aan het opletten was. Wat de reis ook aangenamer maakt, zijn de muziekinstrumenten die je helpen om verschillende shanties te brengen wat voor de sfeer zorgt.

Ook de grafische stijl is een pluspunt: Sea of Thieves kent een cartooneske uitstraling met felle kleuren die je op sommige eilanden een heus vakantiegevoel zullen geven. De game runt in een 4K-resolutie met 60 frames per seconde, maar kent ook een 120 fps-modus waarbij de resolutie is teruggeschroefd tot 1080p. Vooral het water ziet er mooi uit, maar het spel heeft in visueel opzicht ook zijn mindere kanten. Occasioneel hadden we last van grafische glitches als golven die we in het schip konden zien, maar des te meer hadden we last van pop-in en dit in beide grafische modi. Bij het naderen van eilanden poppen ze vanaf een bepaalde afstand scherper in beeld en hetzelfde is zichtbaar op sommige eilanden zelf en bij de wolken. Een klein minpuntje, want het breekt een beetje de immersie.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox One, Xbox Series X|S en pc.