Later deze maand verschijnt Sea of Thieves ook voor de PlayStation 5 en daarmee zullen Microsoft en Rare een hele nieuwe groep van spelers aanboren. In de tussentijd heeft Sea of Thieves een nieuwe mijlpaal bereikt, want via de website van de game laat executive producer Joe Neate weten dat de game de 40 miljoen spelers voorbij is.

Het gaat dan om spelers van de game op de Xbox en pc bij elkaar, wat een indrukwekkend aantal is. Gezien de game qua pre-orders in de PlayStation Store laatst erg populair bleek, zal het vast niet lang duren voordat er een nieuwe mijlpaal bereikt wordt na 30 april, wanneer de game op de PlayStation 5 verschijnt.

Wat ook helpt is dat de game cross-play zal ondersteunen tussen de twee consoles en de pc. Met andere woorden, Sea of Thieves vaart een zonnige toekomst tegemoet.