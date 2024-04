Gamers op de PlayStation 5 kunnen op 30 april gaan genieten van Sea of Thieves. Er is echter een mogelijkheid om deze versie al eerder te spelen, want dit weekend zal er een gesloten beta plaatsvinden.

Van vrijdag 12 april tot en met maandag 15 april zal de gesloten beta gehouden worden. Welke content er beschikbaar zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Wel zal je je voortgang mee kunnen nemen naar de volledige versie. Tevens krijg je als beloning voor je deelname twee PS5 exclusive items: de Dauntless Adventurer Sails en Title.

Om mee te kunnen doen aan de gesloten beta, moet je de game in pre-order hebben staan in de PlayStation Store.