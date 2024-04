Volgens Tom Warren van The Verge ziet Microsoft de lancering van Sea of Thieves op de PlayStation 5 als een test. Hoewel er inmiddels voormalige exclusieve games zoals Hi-Fi Rush, Pentiment en Grounded de overstap naar andere consoles al hebben gemaakt, is het aan Sea of Thieves om te bewijzen dat het ook de moeite waard is. Gezien de interesse van PlayStation-gebruikers lijkt dat wel goed te zitten.

“Sources familiar with Microsoft’s plans tell me that the company continues to evaluate other Xbox-exclusive games coming to PS5. I understand Sea of Thieves will be a key test for whether other games might make their way to PS5 or Nintendo Switch.”

Klaarblijkelijk waren de eerdere releases, zoals zojuist genoemd, geen ‘key’ test, maar is deze game dat dus wel.

Nu kunnen we er allemaal oude berichten gaan bijhalen, maar dat is overbodig. Iedereen kan namelijk zien waar Microsoft naar toe wilt. Ze mogen dan eerder een video naar buiten hebben gebracht om de boel te sussen, echter is het een kwestie van tijd voordat Microsoft steeds meer als uitgever gaat optreden in plaats van uitsluitend een console fabrikant zijn. We zijn benieuwd welke games er nog volgen.