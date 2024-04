Of je nu fanatiek bent in het verzamelen van Achievements of Trophies of niet: het is een leuke toevoeging die soms meerwaarde geeft aan het spelen van je games. Daarnaast staat het natuurlijk leuk als je een game volledig hebt uitgespeeld en die felbegeerde platinum Trophy weet te bemachtigen.

Sea of Thieves komt eind deze maand op de PlayStation uit en Trophy verzamelaars kunnen flink wat digitale bekertjes plunderen. Via TrueTrophies is namelijk duidelijk geworden dat Sea of Thieves met maar liefst 254 Trophies wordt gelanceerd.

Om de Platinum Trophy te bemachtigen, hoef je alleen de basisgame te spelen en daarin vallen 60 Trophies te behalen. Met alle uitbreidingen en extra content heb je nog 194 Trophies over, dus dat houdt de piraten onder ons vast wel voor enige tijd zoet.

Benieuwd naar alle Trophies die je kunt buitmaken? Check dan zeker via deze link het volledige overzicht.