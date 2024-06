Eind april bracht Microsoft Sea of Thieves naar de PlayStation 5 en met succes, want zowel in april als in mei stond de game bovenaan de lijst van titels die het vaakst uit de PlayStation Store werden gedownload. Dit geeft wel aan dat PlayStation-gamers absoluut op de game zaten te wachten en de titel is ook zeker de moeite waard, zoals je in onze review kunt lezen.

Voor de release van Sea of Thieves op de PlayStation gaf Microsoft aan dat het een ‘key test’ is om te zien hoe voormalig exclusieve Xbox-games het op andere platformen doen. Op basis daarvan kijkt Microsoft per game of ze die wel of niet naar de PlayStation en andere platformen brengen.

We kunnen zeggen dat de test wel geslaagd is en dat beaamt ook Matt Booty van Xbox in een podcast van Variety. Hierin geeft hij aan dat Microsoft erg tevreden is over de verkopen van Sea of Thieves op de PlayStation 5. Daarnaast is ook de betrokkenheid met de Xbox- en pc-versies verder toegenomen.

Met andere woorden: het is een uitstekende move geweest om de game breder beschikbaar te stellen. Dit is bovendien een interessant signaal, want dat zou kunnen betekenen dat Microsoft hierdoor nog meer gemotiveerd wordt om andere exclusieve games multiplatform beschikbaar te stellen.