Aangezien Atari dit jaar maar liefst 50 kaarsjes uitblaast, wordt dat groots gevierd met de Atari 50: The Anniversary Celebration. De collectie bevat meer dan 90 games en zal op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc lanceren. Dankzij een Nederlandse webshop weten we nu ook om welke games het gaat.

Atari Arcade

1. Akka Arrh

2. Asteroids

3. Asteroids Deluxe

4. Black Widow

5. Breakout

6. Centipede

7. Cloak & Dagger

8. Crystal Castles

9. Fire Truck

10. Food Fight

11. Gravitar

12. I, Robot

13. Liberator

14. Lunar Lande

15. Major Havoc

16. Maze Invaders

17. Millipede

18. Missile Command

19. Pong

20. Quantum

21. Space Duel

22. Sprint 8

23. Super Breakout

24. Tempest

25. Warlords

Atari Reimagined

1. Haunted Houses

2. Neo Breakout

3. Quadratank

4. Swordquest: AirWorld

5. VCTR-SCTR

6. Yars’ Revenge Enhanced

Atari 800

1. Bounty Bob Strikes Back!

2. Caverns of Mars

3. Food Fight

4. Miner 2049er

Atari 2600

1. 3-D Tic-Tac-Toe

2. Adventure

3. Air-Sea Battle

4. Asteroids

5. Basic Math

6. Breakout

7. Canyon Bomber

8. Centipede

9. Combat

10. Combat Two

11. Crystal Castles

12. Dark Chambers

13. Demons to Diamonds

14. Dodge ‘Em

15. Fatal Run

16. Gravitar

17. Haunted House

18. Millipede

19. Miner 2049er

20. Missile Command

21. Outlaw

22. Quadrun

23. Race 500

24. RealSports Baseball

25. RealSports Basketball

26. RealSports Boxing

27. RealSports Football

28. RealSports Soccer

29. RealSports Tennis

30. RealSports Volleyball

31. Saboteur

32. Secret Quest

33. Solaris

34. Super Breakout

35. Surround

36. Swordquest: EarthWorld

37. Swordquest: FireWorld

38. Swordquest: WaterWorld

39. Warlords

40. Yars’ Revenge

Atari 5200

1. Bounty Bob Strikes Back!

2. Millipede

3. Missile Command

4. Star Raiders (+ Enhanced Version)

5. Super Breakout

Atari 7800

1. Asteroids

2. Basketbrawl

3. Centipede

4. Dark Chambers

5. Fatal Run

6. Ninja Golf

7. Scrapyard Dog

Atari Handheld

1. Touch Me

Atari Jaguar

1. Atari Karts

2. Club Drive

3. Cybermorph

4. Evolution Dino Dudes

5. Fight For Life

6. Missile Command 3D

7. Ruiner Pinball

8. Tempest 2000

9. Trevor McFur In The Crescent Galaxy

Atari Lynx

1. Basketbrawl

2. Malibu Bikini Volleyball

3. Scrapyard Dog

4. Super Asteroids & Missile Command

5. Turbo Sub

6. Warbirds