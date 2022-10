Microsoft is de enige van ‘de grote drie’ die een digitale service aanbiedt die toegang geeft tot elke first-party titel op releasedatum. Zowel Sony als Nintendo beginnen hier niet aan, want zij zijn van mening dat dit geld kost in plaats van oplevert. Nu is bekend geworden weten hoeveel Xbox Game Pass vorig jaar heeft opgeleverd voor Microsoft.

Over 2021 is er $2,9 miljard verdiend met de digitale service van Microsoft, zo maakt Tweaktown op uit documenten die in Brazilië openbaar zijn gemaakt rondom de beoordeling van de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft. Dit is dertig procent van de totale opbrengst in 2021 van alles dat met Xbox te maken heeft, dus ook consoles en games meegeteld. De opbrengst van Game Pass is weer achttien procent van wat de gehele gamedivisie van Microsoft vorig jaar heeft opgeleverd.

Microsoft laat niet weten of er nu daadwerkelijk veel winst is gemaakt met Game Pass. De cijfers laten in ieder geval zien dat de digitale service verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de opbrengst.