Dat de lancering van Cyberpunk 2077 niet helemaal goed was verlopen is een understatement. CD Projekt RED wil dit met zijn toekomstige games niet meer meemaken, dus hebben zij daar maatregelen voor getroffen.

De Poolse ontwikkelaar laat weten dat zij meer aandacht besteden aan de verschillende platformen, zodat elke versie van een nieuwe game naar behoren werkt. Hiervoor is een apart team ingeschakeld. Er wordt in het vervolg niet meer puur gefocust op de pc-build van de ontwikkelaar, maar in plaats daarvan zal elk nieuw spel op alle platformen wordt getest.

“We test gameplay quality on every platform from the get-go, and do not focus only on the developers’ PC build. Of course, this makes early stages of the creation process a bit more tedious, but it also gives us greater control and confidence at later stages.”