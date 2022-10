Microsoft heeft aangekondigd dat ze Xbox Cloud Gaming nog verder gaan uitbreiden, ditmaal naar de Meta Quest. Ze zullen het cloud gaming platform gaan toevoegen aan de Meta Quest Store in de vorm van een beta, maar een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Bij gebruik zullen de games via een groot scherm in de headset weergegeven worden, waarbij een Xbox controller gebruikt kan worden om de games te spelen. Het doel is ook om Xbox Cloud Gaming beschikbaar te stellen op de Meta Quest 2 in de toekomst.

“When Xbox Cloud Gaming launches on the Meta Quest Store, you’ll be able to hook up an Xbox controller to your headset and play console games from the Xbox Game Pass Ultimate library on a massive 2D screen, like having a private movie theater available at all times.”