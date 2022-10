Gamers die de mobiele titel Final Fantasy VII: The First Soldier nog geregeld spelen, zullen begin volgend jaar een vervangende mobiele game moeten zoeken. De free-to-play titel zal namelijk op 11 januari 2023 om 21:00 uur offline gaan.

Final Fantasy VII: The First Soldier is geen lang leven beschoren. De mobiele titel kwam namelijk in november 2021 uit en zal dus vanaf de eerste maand van 2023 niet langer te spelen zijn.

Square Enix laat weten dat zij de game offline halen, omdat zij niet de ervaring hebben kunnen brengen die gamers verdienen. De game zal wel tot het einde voorzien blijven worden van updates.

Het volledige statement van de ontwikkelaar is als volgt:

“It is with a heavy heart that we are announcing the end of service for Final Fantasy VII: The First Soldier. We will be ending service at 07:00 UTC on January 11, 2023.

Despite all our efforts to bring you regular updates with fresh and exciting content, we haven’t been able to deliver the experience that we were hoping to, and that you all deserve, so we have made the extremely tough decision to end service for Final Fantasy VII: The First Soldier.

We would like to thank you all for supporting us over the past year.

Although there is only a little less than three months until service ends, we will continue to make updates during this time, so we hope you will continue to enjoy Final Fantasy VII: The First Soldier until the very end.

—From everyone on the Final Fantasy VII: The First Soldier team”