Naast maandelijkse games voor PlayStation Plus abonnees van alle tiers, mogen abonnees op PlayStation Plus Extra en Premium ook halverwege de maand nog een update verwachten. Via het PlayStation Blog heeft Sony nu bekendgemaakt wat er in de pijplijn zit.

De onderstaande titels zullen op dinsdag 18 oktober aan de PlayStation Plus Extra en Premium bibliotheek worden toegevoegd.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

Buiten dat worden er ook nog wat klassiekers aan het aanbod voor PlayStation Plus Premium toegevoegd en dat zijn de onderstaande titels:

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

