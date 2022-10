Waar Microsoft en Sony met hun mobiele apps al veel handige functies hebben geïntegreerd bleef die van Steam wat achter. Naast dat de app behoorlijk verouderd oogde, gingen de functies niet echt verder dan chatten met jouw Steam vrienden. Daar komt nu verandering in en daar zijn de pc-gamers bij ons op de redactie behoorlijk blij mee.

Eindelijk kan je vanuit de app downloads aanzetten op afstand, mits jouw pc aanstaat en op Steam is ingelogd. Als je op jouw werk zit en bedenkt dat je die avond een specifieke game wilt gaan spelen, kan je dus gerust de download alvast aanzetten, een erg welkome toevoeging. Ook kan je nu vanuit de app middels een QR-scanner jezelf inloggen op een pc, waardoor je dus niet meer jouw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te vullen.

Ook bestaande functies hebben een update gekregen. Zo kan je nu bijvoorbeeld de Store, Community en News tabs aanpassen naar jouw voorkeur. Daarnaast is de Library wat meer gelijk getrokken met wat we op de pc client gewend zijn. Wel is de chatfunctie uit de Steam app verwijderd, maar daarvoor heeft Valve een aparte Steam chat app die al even beschikbaar is. Deze is nu dus nodig om met jouw Steam vrienden on-the-go te kunnen chatten.

Om deze functies even visueel uit te lichten, heeft Valve een bijbehorende video gemaakt die de wijzigingen met je doorneemt. De nieuwe Steam app is nu verkrijgbaar voor iOS en Android apparaten.