Een tijdje terug kregen we te horen dat Star Trek zou terugkeren naar het videogamelandschap in de vorm van Star Trek Resurgence. Daarvan kon je hier al 7 minuten aan gameplay bekijken. Initieel zou de game nog dit jaar verschijnen, maar jammer genoeg zal de game uitgesteld moeten worden. Zoals je hier op het Twitteraccount van de game kan lezen, is Star Trek Resurgence uitgesteld naar april 2023.

De reden voor het uitstel is dat de ontwikkelaar meer tijd nodig heeft om de game te polijsten, wat uiteindelijk de kwaliteit ten goede zou moeten komen. Dramatic Labs, de ontwikkelaar die momenteel aan de game werkt, is een studio die vol zit met ex-werknemers van Telltale Games. Het zal je daarom vast niet verbazen dat Star Trek Resurgence een interactief, narratief avontuur zal worden. Het spel zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.