PlayStation VR2 zal ergens begin volgend jaar verschijnen en hoewel we nog op een officiële releasedatum wachten, duiken er zo nu en dan nieuwe details op. Zo ook nu, want op één of andere manier is de handleiding van de headset online verschenen. Niet het meest belangrijke nieuws rondom de VR-headset, maar het levert wel een klein stukje nieuwe informatie op.

Uit de handleiding blijkt namelijk dat de headset nog een stuk lichter is dan de dev kit die ontwikkelaars in handen hebben. De dev kit weegt 630 gram, de retail unit zal 560 gram wegen. En dit is weer 40 gram lichter dan de originele PlayStation VR headset. Nu was die van zichzelf al vrij licht, dus de vooruitgang is wat dat betreft prima te noemen.

Uit de handleiding blijkt ook dat de nieuwe Sense controller 162 gram weegt. Zodra Sony een releasedatum voor PlayStation VR2 bekendmaakt, laten we het weten hier op PlaySense.