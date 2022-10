De meeste Ubisoft games die in ontwikkeling zijn hebben we al kunnen bekijken via trailers, maar de uitgever heeft ook nog een paar titels waar we nog niks van hebben gezien. Project U is er daar één van, een coöp shooter die momenteel in ontwikkeling is en waarvan recent de eerste playtests zijn begonnen.

Spelers mogen geen informatie of beelden delen, maar dat gebeurt ondanks de geheimhoudingsverklaring alsnog wel en dat geeft ons nu wat meer informatie via Insider Gaming. De uiteindelijke naam van de PvEvP shooter zou ‘Pathfinder’ kunnen zijn en de game kent wat architectuur van de gesloten shooter Hyper Scape.

Het doel in de game is dat je naar het centrum van de map gaat, waarbij je AI vijanden moet verslaan die steeds meer uitdaging bieden. Sommige gebieden zijn echter gesloten totdat je een bepaalt level bereikt hebt, wat je weer doet door vijanden te doden, missies te voltooien, gebieden in te nemen en meer.

Daarnaast moet je als team samenwerken, waarin weer verschillende rollen zijn. Zo heb je een Attacker, Defender, Medic en Support, elk van hen heeft weer aparte skills. Tot slot kent de game een centrale hub waar spelers elkaar kunnen ontmoeten, ook kan hier een firing range gevonden worden en een reeks van mini-games.

Wanneer Ubisoft meer van Project U ofwel Pathfinder gaat laten zien is nog niet bekend.