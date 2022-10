Ubisoft heeft meerdere projecten in ontwikkeling en sommige daarvan hebben nog geen officiële naam. Eén van deze projecten is ‘Project U’ (codenaam), wat een coöperatieve shooter is, waarin spelers zich moeten verenigen om een grote dreiging te weerstaan. Veel meer dan dat weten we niet.

De game verkeert nog in een vroeg stadium, al zit er wel een eerste test aan te komen in West-Europa. Deze test zal enkel beschikbaar zijn op pc en dat in de volgende landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Portugal, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Spelers kunnen zich hier inschrijven indien ze deel uit willen maken van de test. Wie weet zit jij wel bij de gelukkigen.