Review | Astro A30 – Logitech heeft een naam hoog te houden sinds de overname van Astro. Er zijn genoeg gamers te vinden die een Astro A40 of A50 in hun gaming setup hebben en niet zonder reden. Ze vallen namelijk qua geluid goed in de smaak bij veel gamers. Eerder dit jaar hebben wij de Astro A10 mogen reviewen, die toch een paar kanttekeningen kende, maar wel voor erg genietbaar geluid wist te zorgen. Met een vernieuwde look is het de vraag hoe deze headset zich verhoudt met headsets van de concurrentie. Het prijskaartje is namelijk een flinke.

Gemoderniseerd design

De Astro headsets staan onder meer bekend om het industriële design. Rechte hoeken, plastic gemixt met metaal en een luchtige constructie die toch stevig is, maakt het een herkenbaar product. Met de Astro A30 komt hier verandering in. De headset, beschikbaar in de kleuren donkerblauw of wit, hebben veelal rondingen wat voor een moderne en futuristische look zorgt. Bij de earcups heb je afneembare (mat-doorzichtige) covers, die een glanzend oppervlak bedekken. Het is een tof design en ook weer eens iets fris na jarenlang het design van de A40 of A50 te hebben gehad. Het belangrijkste is dat het vooral lekker op het hoofd zit. De earcups zijn te verstellen door ze in en uit de hoofdband te schuiven. Daarbij kennen ze een medium formaat, dus de wat grotere oren zullen de lederen earcups op het oor hebben – voor die personen is de Astro A30 geen aanrader. Het wat stevige, hardere rubber op de hoofdband is amper merkbaar, wat een goed teken is.

Op de rechter earcup vind je van boven naar onderen een LED met powerknop, een Bluetooth knop en een ware joystick om het volume mee te bedienen. Onderop de rechter earcup heb je de USB-C aansluiting om de headset op te kunnen laden. In het pakket vind je verder nog een Astro beschermhoes voor de headset, een USB-A dongle om connectie te maken met de PS5 en een USB-C kabel voor het opladen. Op de linker earcup heb je een schuifknop om de microfoon te muten. De microfoon kan je ook loskoppelen van de 2,5mm mini-jack aansluiting (met specifieke ingang). Ernaast vind je een 3,5mm mini-jack om de A30 bijvoorbeeld op andere consoles te gebruiken dan de PS5. De microfoon is qua design echter allesbehalve geslaagd te noemen in lijn met de rest van de A30: het is een recht rubberen object dat totaal niet in dezelfde stijl is vormgegeven als de rest van de headset. Dit doet toch wel afbreuk aan de anders erg futuristische stijl van de A30.

Klinkt prima, maar kon beter voor de prijs

Gelukkig is de microfoon goed genoeg om te kunnen gebruiken wanneer je met je vrienden aan het communiceren bent. Het zorgt niet voor de meest kristalheldere weergave van je stem, maar het doet wat het moet doen. Dan het geluid van de Astro A30: die is vooral vol te noemen door een flinke bass die de headset kent. De lagere tonen zullen nooit overstemmen dus dat is in ieder geval goed. De middentonen zijn zuiver, maar mochten een klein beetje lager ingesteld zijn. De treble is wat dat betreft ook wel lekker om te horen, je hebt namelijk nooit schel geluid. Je hoort tijdens het gamen bovendien erg veel details, hoewel de treble dan weer een tikkeltje hoger mag liggen voor een betere balans in het geluidsprofiel. Algemeen gezien is de Astro A30 echter een warme doch detailvolle headset te noemen.

Wat wel een groot punt van kritiek is bij de Astro A30, is de ruimtelijkheid. Dit is flink tot het minimum beperkt en doet eigenlijk het geluidsprofiel van de headset teniet. Op erg drukke momenten in een game, laten we zeggen een chaotisch potje Battlefield of Call of Duty, is het simpelweg zonde dat het detailvolle geluid geen ruimte heeft om een beetje te ademen. De Astro A30 klinkt goed en is zeker wel een aanrader als je veel actiegames speelt. Maar een prijskaartje van € 249,99 maakt het toch een wat moeilijke overweging als je ziet wat er meer op de markt te vinden is. Het is goed, maar ook weer niet zó goed. Met ongeveer 25 á 30 uur aan accuduur kan je wel een tijdje vooruit met de headset, maar daverend is het ook weer niet gezien de prijs.

Rare knoppen en onnodige geluiden

Eerder hebben we alle controleknoppen van de headset al genoemd en de meest opmerkelijke is de joystick voor het geluid. Het is echt een klein pookje die je in elke windrichting kunt duwen om het geluid te regelen. Door naar links en rechts te duwen pas je het chatvolume aan en met omhoog en omlaag het gewone volume. Het is allesbehalve intuïtief en snel in gebruik. Zit je in het heetst van de strijd, dan wil je niet moeten rondprutsen met een stick, maar het met een druk op de knop regelen. Daarbij verstelt het volume zich ook zeer traag, dus even snel het geluid omhoog gooien zit er niet in met de Astro A30. Een traditioneel scrollwiel had het gebruiksgemak bevorderd, want dit is leuk bedacht maar verschrikkelijk in de praktijk. De Astro A30 is ook voorzien van geluiden voor bepaalde acties die je ermee verricht. De headset pairen, het aanzetten en meer gaat gepaard met euforische kermisdeuntjes die niet per se nodig waren.

Voor meerdere apparaten… Soort van?

Op de doos van de Astro A30 kun je zien dat de headset een breed aantal apparaten ondersteund. Hier zit echter een klein addertje onder het gras. Heb je bijvoorbeeld de PlayStation 5 versie, dan staat er op de doos dat het ook geschikt is voor de Xbox Series X|S. Weet echter dat dit enkel bekabeld kan via de mini-jack aansluiting, omdat de bijgeleverde dongle niet werkt op de console van Microsoft. Hiervoor zou je dan een aparte dongle moeten aanschaffen. De headset heeft daarbij wel een Bluetooth functie, waardoor je deze ook kunt gebruiken met een mobiel apparaat. Hierbij valt ook aan te raden om de Logitech G app (nee, er is geen Astro app) te gebruiken, zodat je kunt sleutelen aan de EQ voor zo optimaal mogelijk geluid. Deze instellingen neem je helaas niet mee naar de console, wat een gemiste kans is.