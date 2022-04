Review | Astro A10 (Gen2) Headset – Het is uitkijken naar een nieuwe generatie van de Astro A40 en A50, toch wel de paradepaardjes van het merk. Maar niet iedereen heeft de behoefte om met de portemonnee te gaan slingeren, wat niet meer dan begrijpelijk is. Zo heeft Astro bijvoorbeeld de A20, een draadloze headset voor een mooie prijs. Mocht je in dit geval niet per se op zoek zijn naar een draadloze geluidsklinker voor op je kop, dan kan de Astro A10 misschien jouw aandacht opeisen. Astro heeft namelijk een nieuwe versie van de Astro A10 uitgebracht en die bekijken we nader in deze review.

Een tweede generatie

De officiële naam klinkt als ‘Astro A10 Gen 2 Headset’, ofwel een tweede generatie van de A10 headset. Het meest opvallende kenmerk van deze headset ten opzichte van de vorige versie zijn de looks. Er zijn vijf kleuren, waarvan wij de witte versie hebben. De industriële en ruige look die Astro heeft komt ook nu weer terug en wordt extra benadrukt met wat kleuren op de earcups (die lijken alsof het uit twee delen bestaat). In ons geval hebben wij een witte uitvoering te bespreken en deze heeft wat rood-oranje accenten, lichte details van geel en aan de binnenkant van de earcups kan je wat paars vinden. Bovenop lopen er nog turquoise draden de hoofdband in. Een kleine mix van opvallende kleuren dus. Op de hoofdband kan je een stoffen hoofdkussen vinden, die dezelfde grijze kleur heeft als die van de earcups.

Het geeft een wat slordige impressie, maar het past wel bij de vormgeving van de headset. Het industriële komt op deze manier in een wat chaotische vorm naar voren, wat niet iedereen hoeft te waarderen. Origineel en interessant is het in ieder geval wel. Terwijl dit design vrij omvattend is, is de headset zelf eigenlijk erg rechttoe rechtaan. Je kunt op de headset een (lange) mini-jack kabel bevestigen en deze op je controller naar keuze aansluiten. Er wordt nog een Y-splitser bijgeleverd, waarmee je de headset ook kunt aansluiten op pc, dus de Astro A10 is geschikt voor elk platform. Op de mini-jack kabel vind je nog een module waar je het volume mee kunt regelen en de microfoon is bevestigd op de linker earcup, waarmee je jezelf mute als je deze omhoog klapt.

Het eerste wat in ons opkomt: degelijk

Nu komen we bij de hamvraag: wat krijg je voor € 59,99? De headset is misschien voor iets kleiner dan een gemiddelde hoofdgrootte bedoeld, maar desalniettemin comfortabel. De headset is bijna onbreekbaar door het taaie plastic, maar belangrijker nog is het geluid. Dit is erg genietbaar, het klinkt allemaal vooral leuk. De bass is er echter een beetje bescheiden in, vooral de middelste basstonen zijn iets te laag. Maar je hebt desondanks een vrij warme presentatie van het geluid als je naar de middentonen kijkt. Ook de treble is daarmee wat minder prominent, maar details in een game kan je wel oppikken. Je kan bijna zeggen dat de headset vrij neutraal overkomt (door de gebalanceerde middentonen en treble) met een warme ondertoon door de aanwezige hoge basstonen.

Onderaan de streep is het erg vermakelijk geluid om naar te luisteren. De soundstage is hierin ook degelijk te noemen, zeker in vergelijking met andere headsets in dezelfde prijsklasse. De Astro A10 weet dus in dit geval een interessante presentatie te leveren voor een prijskaartje van € 59,99. Dus hoewel het een headset is voor de wat minder volle portemonnees, krijg je er wel veel voor terug. Zo ook de microfoon: je bent erg goed te verstaan. Verwacht niet dat je een radiostem krijgt door extra bass, maar blikkerig klink je ook zeker niet. Erg natuurlijk en daarmee ben je duidelijk verstaanbaar tijdens de communicatie met je metgezellen online.

Misschien voor de volgende keer?

Er zijn echter wel een paar kansen met deze headset gemist. Het regelen van het volume is niet bepaald intuïtief. Je kabel bengelt los tijdens het gamen (geen clip of iets dergelijks om het vast te zetten), dus even vlot je volume aanpassen kan niet. Idem met het reguleren van de voice/game chat balans, deze optie ontbreekt namelijk volledig. Fijner was geweest als deze opties op de earcup waren verwerkt, maar gezien Astro met dit product een lagere prijs wil nastreven is het wel begrijpelijk. Het feit dat je de mini-jack kabel kan loskoppelen is ook een fijne aangelegenheid: mocht je bijvoorbeeld uit razernij de kabel doorbijten of je controller met de headset er nog aan in je kamer willen rondslingeren, dan heb je in ieder geval de optie om de kabel los aan te schaffen. Hoewel de kabel nog altijd van een wat zachter rubber is, zouden we hier de volgende keer een net wat meer stevig materiaal voor willen zien. Het is niet hap-bestendig, maar als het een keertje ergens achter blijft haken, dan zou het zo’n situatie wel moeten kunnen overleven.