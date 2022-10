Het volgende hoofdstuk in de soap die Microsoft versus Sony heet omtrent de deal met Activision Blizzard, draait om de beschikbaarheid van Call of Duty via Xbox Game Pass. Het is bekend dat Sony een deal met Activision heeft voor de franchise, waardoor PlayStation gamers voorlopig nog Call of Duty kunnen spelen.

Microsoft heeft ook aangegeven dat ze de intentie hebben om Call of Duty na het aflopen van de deal naar de PlayStation te blijven brengen, maar tegelijkertijd wil Microsoft de franchise ook via Xbox Game Pass gaan aanbieden. Dit blijkt toch wat lastiger te liggen, gezien Sony dat blokkeert.

In een reactie naar de Britse CMA die de deal onderzoekt, heeft Microsoft aangegeven dat er restricties van kracht zijn op het aanbieden van Call of Duty via Game Pass. Sony heeft dus laten vastleggen dat de games de komende jaren niet via Game Pass aangeboden mogen worden.

Interessant, want dat zou het argument van Microsoft dat Sony Game Pass op de PlayStation blokkeert in het kader van Call of Duty teniet doen, want volgens de afspraken kan Call of Duty op korte termijn toch niet via de service aangeboden worden. Op lange termijn wel, maar wat die termijn is wordt niet gespecificeerd.