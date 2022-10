Doordat Sony en Microsoft een soort strijd voeren over of de overname van Activision Blizzard wel of niet door kan gaan, komen er veel argumenten op straat te liggen. Dit voornamelijk dankzij waakhonden die de deal moeten beoordelen en waarbij de ingediende bezwaren openbaar opvraagbaar zijn.

Dit heeft tot dusver een interessant kijkje in de keuken opgeleverd en het zal nog wel even doorgaan. Uit een reactie van Microsoft richting de Britse waakhond blijkt dat het bedrijf heeft overwogen om Game Pass op de PlayStation aan te bieden. Sony zag dat echter niet zitten en gaf hier geen toestemming voor.

“Sony has chosen to block Game Pass from PlayStation, so it is not available on PlayStation. As all games that are available on Game Pass are also available to purchase, PlayStation gamers will continue to have the ability to buy Call of Duty on PlayStation. And doing so will still cost less than the cost of switching by buying a new Xbox console.”

Dat schijnt weer een ietwat ander licht op de zaak, want in het geval dat Call of Duty exclusief via Game Pass aangeboden zou worden, dan zou het via Game Pass alsnog beschikbaar zijn op de PlayStation, als Sony het zou toelaten. Sony loopt dan nog steeds inkomsten mis, gezien ze niets op de losse verkoop vangen vanwege het aanbod in Game Pass, maar feit is dat PlayStation gamers op die manier niet uitgesloten zouden worden.

Daarbij stelt Microsoft ook dat Game Pass een consumentvriendelijk dienst is, aangezien ze door het toevoegen van Activision titels de spelers nog meer waar voor hun geld geven. Sony kan dit vanuit een eigen perspectief met PlayStation Plus ook doen, maar daar gaan ze met nieuwe releases niet in mee.