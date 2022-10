We kennen Bungie natuurlijk van Halo en meer recentelijk de Destiny-games, maar in 1994 maakte de studio eveneens een shooter die de naam ‘Marathon’ draagt en werd uitgegeven voor de Apple Macintosh. De game kreeg twee vervolgen in 1995 en 1996, waarna Bungie gekocht werd door Microsoft en de rest is geschiedenis.

Ondertussen heeft Bungie de overstap gemaakt naar Sony en naar verluidt zou de ontwikkelaar Marathon nieuw leven willen inblazen. Volgens geruchten gaat het hier om een squad-based shooter en bevindt de game zich in de pre-alfa fase. De gameplay loop zou draaien om het uitvoeren van ‘extractions’ van doelwitten en het moet het ‘ultieme voorbeeld van een levende game’ worden met een focus op seizoensbeloningen.

Uiteraard is er op dit moment nog niks bevestigd, maar we weten wel dat Bungie met meerdere projecten bezig is naast Destiny 2. We zullen het dus moeten afwachten.