Een tijd geleden verscheen de game Anno 1800 voor pc. In deze citybuilder staat het opbouwen van je stad en het drijven van handel centraal, zoals we gewend zijn van de franchise. Het spel viel goed in de smaak en daarom hebben uitgever Ubisoft en ontwikkelaar Blue Byte besloten om de game nu ook naar de consoles te brengen.

Een eerste technische test zou gepland staan in november en mocht je willen deelnemen, dan zal je je hier moeten inschrijven en een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Verder kunnen we nog meedelen dat de game alleen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zal verschijnen en dat meer details over Anno 1800 Console Edition begin 2023 bekend worden gemaakt.