Van de week kwamen we met het bericht dat Sony merkwaardig genoeg de verloopdata van PlayStation Plus Extra-games niet meer toonde. Het was destijds niet duidelijk of het hier om een bewuste keuze of een foutje ging, maar daar hebben we – zo lijkt – antwoord op gekregen.

In de PlayStation Store is namelijk de listing van Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition geüpdatet, aldus de onderstaande afbeelding van Push Square. De remaster zal nu op 21 februari volgend jaar de dienst verlaten.

Daarentegen lijkt er een ander foutje aanwezig te zijn, de Last Chance to Play sectie is namelijk vooralsnog leeg, waarschijnlijk besluit Sony die over een paar dagen ook weer terug te brengen.