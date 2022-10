Ontwikkelaar inXile Entertainment werd in 2002 opgericht en heeft door de jaren heen diverse bekende games uitgebracht, waaronder Wasteland, The Bard’s Tale en Torment: Tides of Numenera. In 2018 werd de studio overgenomen door Microsoft en sindsdien valt deze ontwikkelaar onder Xbox Game Studios.

Het jaar 2022 markeert het twintigjarige jubileum van deze ontwikkelaar en daarom kijkt men met plezier terug op waar ze vandaan zijn gekomen en waar ze nu staan. Dit doet men via een documentaire, die je hieronder kan bekijken. Ook krijg je leuke anekdotes te horen over hun historie, games en meer.

Vanwege het jubileum zijn diverse games van deze ontwikkelaar momenteel in de aanbieding in de Microsoft Store.