Sony heeft recent de prijs van de PlayStation 5 in bepaalde regio’s moeten verhogen, waardoor de console onder andere in Europa duurder is. Microsoft is niet meegegaan in de prijsverhoging, maar sluit ook niet uit dat dit in de toekomst alsnog zal gebeuren.

In een interview met Wall Street Journal Live geeft het hoofd van Xbox, Phil Spencer, aan dat ze voor nu de prijzen niet zullen verhogen met het oog op het najaar. Ook is de huidige tijd erg onzeker voor consumentent, waardoor Microsoft hun producten op het reeds vastgestelde prijspunt houdt.

Dit betekent echter niet dat dit voor altijd zo zal blijven. Op een gegeven moment zal ook Microsoft genoodzaakt zijn om de prijs te verhogen. Voor dit jaar hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken, zo blijkt uit de woorden van Spencer.

“For us running the business, we have to look at our return on the business, the cost of the business. We’ve held the price on our console, we’ve held price on games… and our subscription. I don’t think we’ll be able to do that forever. I do think at some point that we’ll have to raise our prices on certain things…”

“Going into this holiday we thought it was really important that we maintain the prices that we have, because we think consumers right now are more uncertain than they have been in a long time, and I want our medium of videogames to be something they find attractive.”