Microsoft heeft de afgelopen jaren enorm veel ingezet op Game Pass, dat beschikbaar is op de Xbox consoles en pc. Het resultaat daarvan is dat er inmiddels miljoenen abonnees zijn, maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een einde aan de snelle groei. Die lijkt nu op de consoles van toepassing te zijn.

In een interview met Wall Street Journal Live heeft Xbox baas Phil Spencer aangegeven dat de groei van Game Pass op de Xbox aan het afnemen is. Dit komt volgens Spencer voornamelijk doordat er een punt is waarop ze iedereen hebben bereikt, die interesse heeft in een lidmaatschap.

Tegelijkertijd ziet Microsoft een ongelofelijke groei op pc, zo zegt Spencer. Dus waar het op het ene platform stagneert, heeft Microsoft de enorme pc-markt ook nog om zich op te richten. Game Pass is bovendien dermate belangrijk dat het tegenwoordig goed is voor 10 tot 15% van de algemene omzet. Ook is het winstgevend voor het bedrijf.

“We’re seeing incredibly growth on PC… on console I’ve seen growth slow down, mainly because at some point you’ve reached everybody on console that wants to subscribe.

I think it will stay in that 10-15% of our overall revenue, and it’s profitable for us.”