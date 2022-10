Meer dan een jaar geleden werd Stray Blade aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de pc. Daarna werd het angstvallig stil rondom deze titel, die gepland stond voor dit jaar. De game gaat zijn release window niet halen, maar het spel is nu wel in actie te zien in een nieuwe video, die het verhaal uit de doeken doet. Deze video check je onderaan dit bericht.

Stray Blade is een actie-RPG, waarin je speelt als ‘The Adventurer’. Na veel bloed, zweet en tranen vindt hij eindelijk het mysterieuze land waar hij naar op zoek was. Alleen komt hij daar al snel te overlijden. Gelukkig voor hem wordt hij na enige tijd weer tot leven gewekt.

De prijs van deze resurrectie is echter dat je in dit land moet blijven, dat ondertussen in een oorlog verwikkeld is. Je trekt er op uit om je vrijheid terug te krijgen en je probeert tevens vrede te stichten tussen de twee rivaliserende partijen.

Stray Blade staat nu gepland om in 2023 te verschijnen.