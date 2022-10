Op wapenstilstandsdag lanceert de remaster van Tactics Ogre: Let Us Cling Together voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. De remaster krijgt de naam Tactics Ogre: Reborn en is een turn-based strategiegame. Het spel zal heel wat verbeteringen kennen ten opzichte van het origineel.

Zo zullen eenheden nu individueel stijgen in level, is de UI herzien, kent de game een grafische facelift en nog veel meer nieuwigheden. Om het eerste uur van de game te zien, kan je hier terecht. Om de nieuwe features te belichten, heeft Square Enix een finale trailer uitgebracht om iedereen warm te maken voor de release op 11 november, die trailer kan je hieronder terugvinden.