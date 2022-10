Square Enix heeft eerder dit jaar min of meer de gehele Westerse tak aan Embracer Group verkocht. Daarmee komt het qua ontwikkeling van games voornamelijk aan op de studio’s in Japan. Des te opmerkelijker is nu een nieuwe verklaring van het bedrijf.

Zo stelt Square Enix dat het belangrijk voor hen is om titels te maken die de globale markt aanspreken. Ze willen dat de focus daar meer op komt te liggen in de nabije toekomst, want dat zou een groei van Square Enix kunnen stimuleren. Hieronder hetgeen precies werd aangegeven:

“For our Group to better focus on developing titles for the global market in this changing environment, we need to concentrate our limited resources on the development of strong and robust titles. We need to enhance our presence in the global market by quickly establishing an organisational structure that enables us to consistently roll out high-quality content produced through selective and focused resource allocation, which requires the revamping of our title and studio portfolio.

Achieving major growth in the game industry is difficult now for companies that compete primarily in the Japanese market, given its graying demographics. As such, it is critical for our business that we produce hit titles that speak to the global market, which offers greater scale in terms of both customers and sales volumes. In other words, the Japanese market is no longer sufficient for achieving a level of earnings that enables us to recoup our development investment and generate a profit, and we therefore need to approach our development efforts based on the assumption that we have to succeed in the global market.”