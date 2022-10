In het kader van ludieke acties organiseert Logitech een heus kampioenschap muisklikken. Op 23 november zal het kampioenschap plaatsvinden in de H20 Esports Campus te Purmerend. De bedoeling spreekt wel voor zich, namelijk zoveel mogelijk klikken op de muis en dat in heats van 15 seconden.

De deelnemers strijden voor de titel van ‘Click Master 2022’ en de hoofdprijs is een ultieme gaming-setup van Logitech, bestaande uit zoal de G502 X Plus-muis, ASTRO A30-headset, G915-toetsenbord, Blue Yeti X-microfoon en een voorraad Red Bull voor het komende halfjaar.

“Om dé beste muisklikker van Nederland te vinden, is er maar één mogelijkheid; het organiseren van een officieel Nederlands Kampioenschap Muisklikken. Het is niet meer dan logisch dat zo’n toernooi door ons wordt georganiseerd. Logitech is namelijk al sinds jaar en dag marktleider en we maken muizen voor alle typen gebruikers. Van ultrasnelle muizen voor gamers zoals de nieuwe G502 X Plus tot ergonomische muizen voor op het werk zoals de MX Vertical. We hebben ook muizen voor linkshandigen en muizen voor mensen met grotere of kleinere handen”, zegt Marc van den Helder, Marketing Manager Gaming Benelux bij Logitech.