Het is dinsdag 1 november en gezien het de eerste dinsdag van de maand is, zijn ook gelijk vandaag de PlayStation Plus games voor deze maand beschikbaar gesteld. Als je PlayStation Plus Essential abonnee bent, of hoger, kun je zonder extra betaling drie games downloaden en spelen.

De drie games die deze maand beschikbaar zijn, zijn NioH 2, Heavenly Bodies en LEGO Harry Potter Collection. Door op de zojuist genoemde titels te klikken kan je de games aan je downloadlijst toevoegen of direct naar je PlayStation downloaden. Niet helemaal bekend met de games, check dan de video hieronder.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier (en hier voor België).