De meesten onder ons hebben het vast wel eens gedaan: een move uit een videogame proberen na te doen in het echte leven. Waar dat met wisselend succes gebeurt, wist Ross Chastain niet alleen succesvol te zijn in zijn poging, maar daarmee ook vijf van zijn tegenstanders in te halen tijdens de Xfinity 500 Nascar race. Uit welke game hij precies inspiratie had gehaald? Nascar 2005: Chase for the Cup.

Chastain zette zijn wagen in de vijfde versnelling en liet het wiel los terwijl hij de snelheid opvoerde en hij de muur hem liet begeleiden. Dit leverde hem in één bocht op de oval dus maar liefst vijf plaatsen winst op. Na de race liet Chastain weten de manoeuvre vaker te hebben uitgevoerd op de GameCube, maar dat hij nog niet wist of het ook mogelijk zou zijn in het echte leven.

“I grabbed fifth gear down the back and full committed. I just hoped I didn’t catch the turn four access gate or something crazy but I was willing to do it.”

Chastain nam deze risicovolle keuze niet zonder reden, door de finish weet de racer te klimmen naar de derde plek in het kampioenschap. Benieuwd naar hoe het er precies uitzag? Check dan de video hieronder.