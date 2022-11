Special | Het Fresh Start Worlds evenement in RuneScape – Enige tijd terug doken we in een artikel dieper in het Fresh Start Worlds evenement voor Old School RuneScape. Dat is echter niet het enige waar Jagex mee bezig is geweest, want ook in de huidige (moderne) versie van RuneScape is er een Fresh Start Worlds evenement gaande. Dit duurt vier maanden en is inmiddels al even bezig. Met nog een kleine drie maanden te gaan, bezochten we ook voor dit evenement het hoofdkantoor van de ontwikkelaar in Cambridge om daar meer te weten te komen over wat ze met dit gebeuren precies willen bereiken.

Een frisse start voor iedereen

In Fresh Start Worlds voor RuneScape krijgt elke speler de mogelijkheid om vanaf nul opnieuw te beginnen. Spelers beginnen in een frisse wereld die is voorzien van een nieuwe economie, wat men in de gelegenheid stelt om af te stappen van wat men normaliter later in de game doet. Tegelijkertijd is het ook een manier om nieuwe spelers aan te trekken en gestopte spelers te motiveren weer op avontuur te gaan in het omvangrijke spel. Het grote verschil tegenover Fresh Start Worlds in Old School RuneScape is dat er nu geen permanente XP-boost van kracht is, ook is het qua progressie niet anders dan de gewone versie.

De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Spelers hebben te maken met een nieuwe economie en zodra het evenement is afgelopen, zullen spelers overgezet worden naar de normale game. Dit is op zichzelf natuurlijk al een omschakeling, maar als spelers dan ook terugvallen in de snelheid waarop ze progressie boeken kan dat averechts werken. Dat is in Old School RuneScape door de meer simplistische opzet een stuk gemakkelijker te realiseren. Zodoende dit belangrijke onderscheid, waarbij spelers overigens op elk moment kunnen besluiten eerder van Fresh Start Worlds over te stappen naar de gewone game, mocht daar de behoefte naar zijn.

En zoals al aangehaald, een eveneens belangrijk verschil is dat Fresh Start Worlds met een eigen economie te maken heeft. Dit is een idee van het managementteam bij Jagex, die graag eens een frisse economie wilde toepassen op een game die al jaren oud is. Aan de hand van onderzoek onder de spelers bleek dat men er wel oren naar had en zodoende is Fresh Start Worlds geboren. Dit wel als tijdelijk evenement, omdat Jagex uiteindelijk wil dat alle spelers in één gelijk spel zitten, want de ontwikkelaar wil voorkomen dat er een gesplitste spelersbasis ontstaat, waar niemand bij gebaat is.

Jaarlijks evenement?

Gezien de community wel oren had naar het Fresh Start Worlds evenement, levert Jagex. Ze zijn er echter nog niet helemaal over uit of ze het vaker gaan doen. Op dit moment kijken ze vooral aan hoe het zich ontwikkelt en waar het zal eindigen. Doordat het een wat vrije benadering kent, is het de resultaten afwachten om te zien of ze dit evenement op periodieke basis terug zullen laten keren. Het is in ieder geval niet uitgesloten. Mocht je gestopt zijn, maar interesse hebben om weer eens in de game te duiken, dan is nu het juiste moment. Het kan namelijk zijn dat Jagex besluit om het hierbij te laten en het is dan natuurlijk zonde als je de kans gemist hebt.

De basis in die zin ligt bij zowel nieuwe spelers als bestaande spelers. Fresh Start Worlds is niet alleen een frisse benadering voor reeds actieve spelers, ook nieuwe spelers moeten op deze manier een gemakkelijkere instap hebben. Tegelijkertijd kan de focus niet continu op nieuwe spelers liggen, want er is een vaste community die tevreden gehouden moet worden. Daardoor houdt Jagex zich ook continu bezig met nieuwe content die ze aan de gewone RuneScape zullen toevoegen. Het is wat dat betreft een enigszins delicate balans van aandacht verdelen, zodat iedereen tevreden blijft.

Overigens is Fresh Start Worlds niet uitsluitend op basis van community feedback gestart, ook heeft Jagex expres navraag gedaan bij gestopte spelers om te achterhalen waarom ze er de brui aan hebben gegeven. Hier zijn vanzelfsprekend uiteenlopende redenen voor, maar ook die spelers waren wel te porren voor Fresh Start Worlds. Op die manier vangt de ontwikkelaar in één keer een vrij grote groep: bestaande spelers, nieuwe spelers en terugkerende spelers. En dat laatste is iets waar ze continu op in blijven zetten. Zo gaf Jagex te kennen dat de mobiele versie van RuneScape hierin een mooie oplossing is. Veel mensen hebben volgens hen niet langer de tijd om uren achter een pc door te brengen, wat onderweg mobiel spelen tot een prima oplossing maakt. Precies voor die spelers is die versie dan ook gemaakt.

Ontwikkelingen voor de vaste spelers

In het kader van de huidige spelersgroep tevreden houden is het belangrijk dat er ook nieuwe content verschijnt. En zo is er momenteel een nieuwe skill in ontwikkeling. Deze zal later verschijnen en hoewel Jagex de lippen stijf op elkaar hield over wat we specifiek kunnen verwachten, kon men wel kwijt dat het iets zal zijn wat spelers totaal niet verwachten. Althans, een bepaald aspect niet. De skill is namelijk op een bepaalde manier weird te noemen, maar dan wel in de goede zin van het woord. Daarmee moeten we het doen qua teaser, want meer kwam er niet uit de ontwikkelaar. Tegen het einde van het jaar gaan ze er meer over vertellen.

Dit bood wel gelijk de mogelijkheid om even te checken of het niet steeds complexer wordt om nieuwe skills te brengen. Op een gegeven moment ben je een beetje door alles heen en wordt het lastig om echt verrassend uit de hoek te komen. Toch hoeven we ons daar niet zoveel zorgen over te maken. Jagex stelt dat het inderdaad telkens een uitdaging is om nieuwe dingen te vinden die er goed in passen, maar ze gebruiken oudere skills als basis waarvan ze leren. Hier bouwen ze telkens op voort, maar dan wel met nieuwe elementen en de mindere punten worden er vanaf geschaafd. Dit zorgt ook dat er soms skills met wat raakvlakken zijn, maar dat maakt het bij momenten ook herkenbaar voor de speler, terwijl het toch fris aanvoelt.

Logischerwijs is de volgende vraag dan of het niet gewoon handiger is om oudere skills te reworken. Klinkt logisch op papier, maar in de praktijk is dat dermate tijdrovend dat het vergelijkbaar is aan een nieuwe skill ontwikkelen. Dan is de keuze snel gemaakt, omdat de vaste kern van spelers de skills al kennen en gespeeld hebben. Het heeft dan weinig zin om ze dezelfde ervaring opnieuw te bieden, maar dan subtiel verbeterd her en der. Dat sluit het reworken van skills echter niet uit, maar dat zal dan van kleinere schaal zijn én het moet nuttig zijn voor de game. De focus ligt daarom vooral op de nieuwe skill, maar men houdt het reworken of nuanceren van bepaalde skills wel altijd in gedachten. Ook met het oog op het relevant houden van de skills, waardoor er soms updates worden uitgebracht.

Nieuwe content is en blijft belangrijk

Tot slot kon Jagex nog het een en ander kwijt over de aanpak van de nieuwe content die ze maken voor RuneScape. Vanzelfsprekend is de aankomende skill een van de hoogtepunten, maar er is meer waar ze mee bezig zijn. Op dit moment werken ze globaal gezien met een planning voor twee jaar. Ze plannen concreet een jaar vooruit qua verhaal, strategieën, mechanieken en meer, maar het is een uitdaging. Sommige elementen komen pas later en andere weer eerder, waardoor het gekoppelde verhaal regelmatig door elkaar gehusseld wordt. De speler moet ondertussen niet zelf het verhaal maar moeten uitpluizen, waardoor Jagex continu aan het puzzelen is om alles logisch in elkaar te passen.

Sommige processen hierin zijn heel erg langlopend, maar als speler krijg je daardoor al dan niet gefragmenteerd nieuwe content ter beschikking. Dit vormt aan het einde van de rit een coherent geheel, wat het tot een boeiende ervaring maakt. Leuk detail is dat de ontwikkelaar hiervoor vaak Reddit raadpleegt en ook letterlijk ideeën uitzet bij de community. De feedback die daarop volgt neemt men weer mee in de verdere ontwikkeling. Ook dat is op zichzelf weer een uitdaging, want hoewel concepten worden uitgezet onder de spelers, wordt er niks van het verhaal prijsgegeven. Anders zou gelijk alles op straat komen te liggen en dat is dan weer niet leuk, maar ondanks dit lastige proces tracht men altijd met creatieve en originele content te komen.

Helaas trad de ontwikkelaar niet in details over wat er voor het komende jaar op de planning staat. De focus ligt nu vooral op Fresh Start Worlds voor RuneScape en tegen het einde van dit jaar zullen ze de nieuwe skill aankondigen. Vanaf daar gaan we verder zien hoe het uitpakt en wat men in de pijplijn heeft zitten. Wel is ons in ieder geval duidelijk geworden dat RuneScape letterlijk springlevend is en dat spelers voorlopig niet zonder content en updates komen te zitten. Goed nieuws uiteraard, ook voor terugkerende of nieuwe spelers. Meer informatie over Fresh Start Worlds voor RuneScape kan je hier vinden.