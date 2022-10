Special | Fresh Start Worlds in Old School RuneScape – RuneScape, elke gamer heeft er ooit wel eens van gehoord en het is ook goed mogelijk dat je dit in je jonge jaren zelfs enige tijd gespeeld hebt. RuneScape mag voor velen dan nostalgisch zijn, het is anno 2022 nog steeds springlevend. Zo heb je Old School RuneScape en RuneScape, die beide een free-to-play basis kennen. Recent gingen we bij Jagex op bezoek om daar wat meer te weten te komen over de toekomstplannen van de games en om te ontdekken wat het Fresh Start Worlds-evenement voor Old School RuneScape precies inhoudt, dat vandaag van start is gegaan.

Gemakkelijke instap

Spelers die goed bekend zijn met Old School RuneScape weten dat de game door de jaren heen enorm is uitgebouwd met allerlei activiteiten, skills, avonturen en nog veel meer. Dit levert spelers dus honderden uren aan speelplezier op, maar tegelijkertijd kan een instap toch een drempel vormen en dat is wat de ontwikkelaar nu tegengaat door met het genoemde evenement te komen. Dit evenement is bedoeld om oude spelers terug te laten keren, maar tegelijkertijd dient het ook als ideaal instapmiddel voor nieuwe spelers.

Jagex realiseerde zich dat het voor nieuwe spelers best een drempel kan zijn om zich in de wereld van Old School RuneScape te begeven. Dit omdat spelers in de gewone speelomgeving niet altijd geneigd zijn om nieuwkomers uitgebreid te helpen – uitzonderingen daargelaten. Daarom is er – in navolging van een soortgelijk evenement in RuneScape – een Fresh Start Worlds evenement in dit spel geïntroduceerd. Spelers krijgen te maken met voornamelijk andere spelers die terugkeren of ook nieuw zijn, wat dus een veel betere gemeenschappelijke benadering oplevert.

De nieuwe spelers zitten namelijk in dezelfde fase als jij, waardoor je sneller een connectie maakt en samen op pad gaat. En dat is een beetje de kern van de RuneScape community, samen spelen, elkaar leren kennen en meer. Het is in dat opzicht logischer om met spelers van een gelijk niveau op te trekken. Spelers die al 10 jaar actief rondlopen in de wereld hebben immers lang niet altijd trek om dat hele leerproces weer te doorlopen. Via dit evenement heeft Jagex dus een bekende, maar praktische invalshoek naar Old School RuneScape gebracht en dat onder het mom van: ‘Dit is het beste moment om in Old School RuneScape’ te stappen.

Praktisch leerproces

Door nieuwe spelers via dit evenement het spel te laten leren kennen is één van de barrières weggenomen, maar de vraag is natuurlijk of dit niet een permanent of terugkerend onderdeel moet worden. Daarover is Jagex nog niet uit, gezien dit de eerste keer is dat ze zoiets voor Old School RuneScape doen. De ontwikkelaar vertelde ons dat ze gaan kijken hoe het uitpakt en op basis van de ervaringen zullen evalueren wat ze er in de toekomst mee willen gaan en kunnen doen. Desalniettemin is het idee niet uitgesloten, dus het kan zijn dat er op latere momenten nog meer Fresh Start Worlds evenementen zullen plaatsvinden.

Het belangrijkste voor nu is benadrukken dat nieuwe spelers zoals altijd welkom zijn en dat ze op deze manier in een warm bad terechtkomen van spelers die hetzelfde doen. Tegelijkertijd is Old School RuneScape een game die best complex en overweldigend kan zijn als je er totaal onbekend mee bent. Vanzelfsprekend is er een tutorial, die je de fijne kneepjes van het vak leert. Belangrijk is om spelers ook op termijn te helpen en daarom heeft Jagex eerder de zogeheten ‘Activity Adviser’ geïntroduceerd, tevens aanwezig in Fresh Start Worlds. Dit element is een soort vrijblijvende gids die je adviseert in wat je zoal kan doen.

Na het voltooien van de tutorial word je dus niet gelijk in het diepe gegooid. Uiteraard ben je vrij om Old School RuneScape te ontdekken zoals je dat zelf wilt, maar als je liever een beetje bij de hand genomen wordt – gezien je nog in het leerproces zit – kan je de in-game adviseur gebruiken om quests aan te gaan en meer. Dit kan per speler anders zijn, want het algoritme achter de Activity Adviser is namelijk zo ingericht dat het zich afstemt op wat je als speler doet. Hier is de ontwikkelaar ook geregeld mee bezig qua tweaks en updates, zodat het systeem beter gaat opereren. Voor de speler moet dat een prettige manier zijn om de gameplay beetje bij beetje te leren kennen, zonder dat ze direct in zeer complexe situaties terechtkomen waardoor men er de brui aan geeft.

Jagex heeft zo met de tutorial, de Activity Adviser en Fresh Start Worlds drie middelen bij elkaar om nieuwe spelers een goede introductie te geven tot Old School RuneScape. Daarbij benadrukt men wel dat ze de speler altijd de vrijheid geven, geen van de stappen kent een ‘verplichte’ procedure, dus je zult als speler altijd zelf keuzes kunnen maken. Het idee van Old School RuneScape is namelijk dat de game je niet oplegt wat je moet doen en dat heeft Jagex willen behouden, ondanks het gidsen van nieuwkomers. Met het oog op terugkerende spelers is dat ook belangrijk, want die trekken sneller dan nieuwe spelers hun eigen plan. Desalniettemin is het advies van Jagex om altijd een vriend in de game te maken, want dat zorgt voor de beste ervaring.

Schepje er bovenop

Dat is niet alles, want Old School RuneScape is ook voorzien van het zogeheten ‘Path’-systeem, wat dient als middel om de gameplay verder uiteen te zetten. Dit in de zin van wat je kan doen, bereiken en hoe het zich zal ontwikkelen. Dit systeem bestaat ook al langer en wil Jagex graag verder gaan ontwikkelen in de verschillende segmenten die momenteel op het geheel van toepassing zijn. Het doel hiervan is om de speler alles goed uit te leggen, zodat deze begrijpt hoe elk element van het totale pakket werkt. Dit legt als het ware een kennisbasis, want op een gegeven moment worden spelers losgelaten met het idee dat ze ook daadwerkelijk weten hoe ze vanaf daar verder moeten.

Om te voorkomen dat spelers verzuipen in complexiteit en ingewikkelde aspecten, richt Jagex z’n aandacht qua nieuwe content en features – buiten de genoemde systemen – tegenwoordig vooral op mid-game en endgame. Het begin van het spel zit immers al vol genoeg en het zijn vooral de langdurige spelers die updates verwachten en daarom zal juist in die fase van de game nieuwe content verschijnen. Tot slot stipt Jagex nog aan dat ze ook een uitstekende samenwerking hebben met de onafhankelijke Wiki, waar ze nieuwe spelers eventueel ook nog naar verwijzen voor uitgebreide gidsen, uitleg en context. Met andere woorden: er zijn genoeg hulpmiddelen voor nieuwe spelers en daarin weet Fresh Start Worlds een perfecte aansluiting te vinden.

Old School is ook echt old school

In tegenstelling tot het Fresh Start Worlds evenement in de meer moderne RuneScape, heb je in Old School RuneScape niet de beschikking over een XP-boost of andere voordelen als je een nieuwe speler bent. Het ontwikkelen van je skills en personage gaat dus net zo traag als normaal en dat is een bewuste keuze. Niet voor niets heet het old school en daarin rommelen zou bestaande spelers tegen het zere been schoppen. Bovendien zullen spelers uiteindelijk vanuit Fresh Start Worlds naar de gewone Old School RuneScape gebracht worden. In dat geval zal het tempo plots heel anders zijn, wat niet alleen onhandig is, het druist ook tegen het ‘old school’ concept van de game in. Dat gevoel is belangrijk en moet behouden blijven.

Een ander aspect waar natuurlijk vragen bij gesteld kunnen worden door nieuwe spelers in Old School RuneScape, is de visuele kwaliteit van het spel. Gezien het al een behoorlijk oude titel is, is het verre van gelijk aan de huidige standaard. Jagex is hier bewust mee bezig, want hoewel ze de klassieke visuele stijl niet zullen vernieuwen naar een moderne standaard, proberen ze wel de algehele kwaliteit gradueel te verbeteren. Dit wil zeggen dat het er allemaal beetje bij beetje scherper en beter uit gaat zien, zonder dat het ‘low poly’-stijltje overboord gekieperd wordt. Het is namelijk die old school ervaring wat nostalgie opwekt en daar wil Jagex niet te veel aan rommelen.

Desalniettemin zijn er HD graphics beschikbaar via plugins, die ook groen licht van de ontwikkelaar hebben gekregen. Spelers hebben dus de vrijheid om het te upgraden indien dat gewenst is, maar ondanks dat blijft de klassieke stijl behouden. Met dat gezegd, moet aangestipt worden dat de nieuwere content er wel degelijk beter uitziet, waardoor er heel langzaam een stap vooruit wordt gemaakt. Verwacht echter niet dat het zich ooit kan meten met de visuele standaard van nu. Niet erg, de huidige stijl is immers erg kenmerkend en juist die nostalgie kan erg motiverend werken om de game te blijven spelen of wéér te gaan spelen. Hoewel, zijn ‘slechte graphics’ echt een noodzaak voor een nostalgisch gevoel? Een dilemma waar Jagex zelf het antwoord nog niet helemaal op heeft gevonden.

Old School RuneScape proberen

Het mag duidelijk zijn, Old School RuneScape is qua gameplay en ervaring nog altijd wat het jaren terug was. Dit aangevuld met nieuwe aspecten om spelers beter op weg te helpen, nieuwe content voor later in de game en meer. Het Fresh Start Worlds evenement is een belangrijke stap voor de game, gezien het nieuwe spelers moet aantrekken en oude spelers moet laten terugkeren. Hiervoor krijg je alle middelen aangereikt om het spel op een zo comfortabel mogelijke manier te leren kennen. En het mooiste van dit alles is dat Old School RuneScape net zoals vroeger ook nu altijd nog free-to-play is. Met de focus vandaag op Old School RuneScape kijken we binnenkort naar de moderne game, waar ook het nodige over te vertellen valt.