Eerder vandaag kwam het gerucht naar buiten dat de tv-serie van The Last of Us mogelijk op 15 januari 2023 in première zou gaan. Dit blijkt te kloppen, alleen geldt die datum voor Noord-Amerika.

De tv-serie zal in Nederland niet lang daarna te zien zijn. Je dient namelijk slechts één dag langer te wachten, want op 16 januari kan je de avonturen van Joel en Ellie zien via de betaaldienst HBO Max.