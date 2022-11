We weten al geruime tijd dat HBO hard werkt aan een serie over The Last of Us. Het eerste seizoen is opgepakt door Craig Mazin – bekend van onder meer de miniserie Chernobyl – en eind september kregen we na een lange periode van stilte eindelijk de eerste trailer.

The Last of Us zal in 2023 van start gaan en nu hebben we mogelijk een concrete datum gekregen: 15 januari aanstaande. Op Twitter meldt Naughty Dog Central dat de HBO Max app in de Verenigde Staten deze datum heeft getoond. Bronnen van VGC zeggen ook dat deze datum accuraat is en dat er later deze week zelfs een officiële onthulling zal volgen.

Het ziet er dus naar uit dat het eerste seizoen van The Last of Us sneller beschikbaar zal zijn dan initieel verwacht. Het is nog niet duidelijk of andere regio’s langer moeten wachten of hoe de afleveringen uitgerold gaan worden.