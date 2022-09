HBO, Sony Pictures en Naughty Dog hebben enige tijd terug de handen ineen geslagen voor de productie van een tv-serie gebaseerd op The Last of Us. De opnames zitten er inmiddels op en het is nu wachten op de datum waarop de serie via HBO Max te zien zal zijn.

Helaas weten we die nog altijd niet, behalve dat het in 2023 zal zijn. Wel krijgen we nu een eerste goede blik op de tv-serie, aangezien HBO Max een eerste trailer online heeft gezet. Die trailer bekijk je natuurlijk hieronder.