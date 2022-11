Kojima is al even bezig met het teasen van zijn nieuwe project en hoewel we de officiële aankondiging nog moeten afwachten, is er al wat footage van de game gelekt. Het zou hier gaan om de game ‘Overdose’, waarvan beelden opgedoken zijn die rondgaan in privé Discord servers. Het was een kwestie van tijd totdat het online zou verschijnen en dat is nu het geval.

Het gaat om een korte video die opgenomen is door een man met zijn telefoon, die met ontbloot bovenlijf voor het scherm zit. Het is weer eens wat anders qua game leaks en dat Kojima Productions er niet blij mee is blijkt wel uit het feit dat de content continu offline wordt gehaald. Dit geeft ook aan dat de beelden legitiem zijn.

Je kan de beelden hieronder bekijken, maar wees er wel snel bij. Het kan zo weer offline gehaald worden door de Japanse ontwikkelaar.