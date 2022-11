John Wick is inmiddels niet meer weg te denken uit Hollywood. ’s Werelds dodelijkste hondenliefhebber, met verve vertolkt door Keanu Reeves, speelde reeds de hoofdrol in vier films, waarvan de laatste in maart 2023 zal verschijnen. Daarnaast wordt de franchise binnenkort uitgebreid met een spin-off film én een prequel reeks. Kassa kassa, zeggen ze dan.

Als het aan uitgever Lionsgate ligt, blijft het echter niet bij het film- en tv-medium. De studio zou maar wat graag een AAA-game ontwikkelen met John Wick in de hoofdrol. Tijdens een recente call met investeerders liet CEO Jon Feltheimer optekenen dat Lionsgate reeds aanbiedingen hiervoor in overweging neemt, al zijn er nog geen beslissingen genomen.

Het lijkt dus een kwestie van tijd te zijn voor we John Wick ook in videogamevorm mogen verwelkomen.

“I don’t want to get ahead of myself here, but we believe there is a big AAA game to be made out of John Wick. We have been fielding proposals. We certainly are interested in moving that forward, but I don’t want to say anything more about that at this time.”