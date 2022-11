Nacon is naast uitgever van games ook actief als hardware producent en zo hebben ze verschillende accessoires beschikbaar voor de gamer. Zo nu en dan brengen ze nieuwe controllers uit en in navolging van de Nacon Daija uit 2019, is er nu een gelijknamige opvolger verschenen.

Het gaat om twee modellen die nu verkrijgbaar zijn: één voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 en één voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Beide varianten werken ook met pc. De nieuwe modellen hebben de basis van de arcade stick uit 2019 genomen en zijn aan de hand van feedback van pro-speler Kayane verder geoptimaliseerd, alsook feedback van spelers.

De belangrijkste punten/details zijn als volgt:

Knoppen zijn zo geplaatst dat er genoeg ruimte overblijft voor de linker pols

Nieuw vergrendelingsssysteem aan de zijkant, dat voorkomt dat spelers per ongeluk op knoppen drukken die het spel pauzeren: Options-toets, maak-toets en PS-toets op de PlayStation®-versie Menu-knop, view-knop, share-knop en Xbox-knop op de Xbox-versie

Nieuwe profielkeuze-optie

Nieuw LED-lampje voor spelerpositie op de PlayStation®-versie

Nieuw systeem om de arcadestick te openen is direct geïntegreerd in de kast

Nieuwe onderkantbedekking van de arcadestick: flexibeler met verbeterd grip voor meer stabiliteit

Alle klassieke toetsen en knoppen van de PlayStation®- en Xbox-controller zijn ingebouwd in de DAIJA arcadestick

Polssteun met textuur

Stickfuncties zijn naar wens te configureren (links/rechts of richtingsknoppen)

Gewicht: ong. 3,5 kg

Formaat: 435 x 295 x 159 mm

Het is net zoals bij het vorige model ook nu weer mogelijk om aanpassingen door te voeren. Er wordt gebruikgemaakt van SANWA-componenten, maar de arcade sticks zijn nu ook volledig compatibel met Seimitsu-onderdelen, wat nog meer aanpassingsmogelijkheden oplevert.

Tot slot is er nog een nieuwe app uitgebracht die spelers in staat stelt om de knoppen gemakkelijker te remappen. Deze applicatie is beschikbaar op de pc en Xbox. Als je de knoppen van de PlayStation variant wilt remappen, zul je daarvoor een pc moeten gebruiken.

De vernieuwde Nacon Daija Arcade Stick is nu verkrijgbaar en kent een adviesprijs van € 279,90.