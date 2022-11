Met de komst van de DualSense Edge voor de PlayStation 5 heeft Sony een eigen pro controller in de pijplijn zitten. Er zijn echter meer keuzes op de markt, waaronder de Wolverine V2 Pro die door het bedrijf is aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc.

Deze controller is voorzien van verschillende technieken en features, die allemaal een eigen benaming kennen. Het spreekt wel voor zich: HyperSpeed Wireless, Mecha-Tactile Action Buttons, HyperTrigger, een achtwegs Microswitch D-Pad, zes multifunctionele knoppen en meer.

De Razer Wolverine V2 Pro is ontworpen voor optimale snelheid en controle. De next-gen controller is uitgerust met Razer Mecha-Tactile Action Buttons met een actuatieafstand van slechts 0,65 mm. Dit is 30% minder dan de standaard knoppen van membraan, waardoor knoppen sneller kunnen worden ingedrukt en de tactiliteit wordt verbeterd.

Voor meer controle in vechtspellen stelt het achtwegs Microswitch D-Pad gamers in staat om elke druk op de microswitches te voelen en te horen. Zo kunnen gamers zich precies en doelbewust voortbewegen terwijl ze ingewikkelde commando’s uitvoeren.

De Wolverine V2 Pro back triggers zijn uitgebreid met Razer HyperTrigger-technologie, speciaal voor race- en FPS-liefhebbers. Met HyperTrigger kunnen gamers de triggers naar zich toe halen om te versnellen in racegames of juist vlug indrukken om snel veel kogels af te vuren.