Vanaf 14 november is het mogelijk om Call of Duty: Warzone 2.0 te pre-loaden, dit voordat de game officieel gelanceerd wordt op 16 november. Het is maar goed dat er een pre-load beschikbaar is, want het ziet er naar uit dat de game nogal groot in omvang is.

Via bekend Microsoft Store leaker ALumia_Italia is duidelijk geworden dat Call of Duty: Warzone 2.0 op de Xbox een download is van maar liefst 115.62GB. Dit is buitengewoon groot en zal dus even wat tijd kosten om te downloaden. Hoewel er wel een kans bestaat dat de grootte op de PlayStation 5 lager uitvalt vanwege de compressietechnologie die gebruikt wordt.

De vraag is echter even hoe we deze omvang moeten duiden. Het is namelijk onduidelijk of de client op zichzelf 115.62GB is, of dat dit inclusief Call of Duty: Modern Warfare 2 is. Indien dat laatste het geval is, weet dat je gedeeltes van Modern Warfare 2 kunt verwijderen om meer ruimte vrij te maken.

Zodra we meer concrete informatie vanuit Activision of Infinity Ward krijgen, laten we het weten.