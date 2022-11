Het laatste woord lijkt nog steeds niet gezegd te zijn over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Velen in de industrie lieten al hun mening weten en nu doet ook Mark Darrah, een voormalig game director bij BioWare, een duit in het zakje. De man werkte zo’n 20 jaar voor de studio, toen hij in 2020 andere oorden opzocht.

Darrah liet weten op YouTube dat hij denkt dat de overname op korte termijn misschien een goed idee lijkt omdat er dringend gepoetst moet worden in het management team van Activision-Blizzard (waarbij hij hoogstwaarschijnlijk verwijst naar de controverse rond Bobby Kotick), maar op lange termijn ziet hij het bedrijf hier niet goed uitkomen. Volgens hem zou creativiteit hierdoor minder mogelijk zijn.

“I can say that consolidation is probably a bad thing in the long run. Microsoft buying Activision-Blizzard hopefully is a good thing in the short term because it seems like culturally Activision-Blizzard needs someone to go in there with a leaf blower and clean out the dark corners of the thing. But long-term consolidation is usually a bad thing because once you have sufficient control, you start wanting to control costs, and it means typically creativity goes down, risk-taking goes down. So probably bad in the long-term, maybe good in the case of Activision-Blizzard in the short-term though.”