Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 aanstaande woensdag keert Battle Royale in een nieuw jasje terug. Gelijktijdig met de release van de game zal ook de DMZ modus in Warzone 2.0 uitgebracht worden en via een uitgebreid blog bericht heeft Infinity Ward meer details vrijgegeven.

De modus zoals die uitgebracht zal worden is slechts het begin en zal na verloop van tijd verder gaan groeien, waardoor de huidige releasestatus gezien kan worden als een beta. Althans, dat is wat Insider Gaming meldt op basis van eigen bronnen wat nu officieel bevestigd is door Infinity Ward gezien ze de tag ‘beta’ op een afbeelding in het bericht hebben gezet.

Bovendien schrijven ze tot slot het volgende:

“We’ve built a massive living world in Al Mazrah with challenging enemies, a deep mission system, side quests, secrets, and more. As we look to the future, we hope to reward players for exfiltration in new ways as we work towards new uses for cash and items.

DMZ does not set out to replicate, and we can’t wait to see how it plays in the wild. We hope players will share their adventures with us, as well as feedback about their experiences. See you in Al Mazrah beginning November 16th!”