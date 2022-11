Fans van de Naruto manga, anime en games smachten er al tijden naar, een nieuwe game in de Ultimate Ninja Storm franchise, die in 2016 voor het laatst een nieuw deel zag. Het lange wachten van fans wordt mogelijk binnenkort beloond, Bandai Namco heeft namelijk in Europa een nieuw handelsmerk vastgelegd voor de franchise, genaamd ‘Ultimate Ninja Storm Connections‘.

Het is buiten Ultimate Ninja Storm sowieso al een langere tijd stil rondom nieuwe games in de franchise in algemeen opzicht, zowel op mobiel als console. De laatste game van de ninja stamt namelijk alweer uit 2018 met Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Alle Ultimate Ninja Storm spellen werden in het verleden ontwikkeld door CyberConnect2, dat nadien ook verantwoordelijk is geweest voor Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles en Dragon Ball Z: Kakarot. Of de studio verantwoordelijk zal zijn voor Connections, mits dit een nieuwe console game betreft, is nog niet duidelijk.

Mogelijk kondigt Bandai Namco de volgende Ultimate Ninja Storm aan tijdens The Game Awards, maar het is nog waarschijnlijker dat dit gebeurt tijdens Jump Festa dat eveneens wordt gehouden in december.