Er gaan al enige tijd geruchten rond dat er gewerkt wordt aan een nieuwe game in de Crash Bandicoot franchise. Die game zou mogelijk tijdens de aanstaande The Game Awards onthuld worden, maar of dat klopt is afwachten. In de tussentijd zijn er nu wel wat details gelekt en daaruit maken we op dat het mogelijk een brawler betreft.

Het zou hier gaan om de game ‘Crash Wumpa League’, wat een game is waarin vier spelers het tegen vier spelers opnemen in een competitieve setting. De personages die beschikbaar zouden zijn, zijn afkomstig uit zowel de oorspronkelijke Crash Bandicoot-games als de nieuwere titels.

Ieder personage zou voorzien zijn van eigen moves en een glider, waarbij de levels relatief groot in omvang zijn wat ruimte geeft tot exploreren. Tegelijkertijd zouden de levels ook voorzien zijn van gevaren en leuke gimmicks, wat dus voor meer uitdaging zou moeten zorgen.

In de onderstaande video gaat Liam Robertson dieper in op de details van deze nieuwe game. Of deze game nog steeds in ontwikkeling is en aangekondigd zal worden tijdens The Game Awards is afwachten, het kan ook zijn dat Activision inmiddels aan een nieuwe platformer werkt.