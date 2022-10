Iets meer dan twee jaar geleden verscheen het uitstekende Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Met die game zorgde ontwikkelaar Toys for Bob voor een zeer geslaagde comeback van onze favoriete buideldas en dat smaakte naar meer. Een nieuwe aanwijzing van uitgever Activision lijkt ernaar te hinten dat we niet heel lang meer hoeven te wachten totdat Crash zich weer laat zien.

Het heeft allemaal te maken met een opvallend item dat YouTuber Canadian Guy Eh van Acitivison heeft ontvangen. Het is een pizzadoos van ‘Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack’. Daarop zit een zogenaamde bon geplakt, waarop te lezen valt dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time vanaf 18 oktober ook via Steam te koop is. Tot op heden is de pc-versie van de game exclusief verkrijgbaar geweest via Battle.net, maar daar komt binnenkort dus verandering in. Dat is echter niet waar de meeste aandacht naar uitgaat. Onderaan de bon is namelijk de volgende boodschap te lezen:

“Hungry for more? Try out our new Wumpa Pizza for $12.08!”

Met deze boodschap lijkt de eerste teaser in aanloop naar een nieuwe Crash Bandicoot-game een feit. Het bedrag van $12.08 is vermoedelijk een verwijzing naar 8 december en laat dat nou net de datum zijn waarop de komende editie van The Game Awards plaatsvindt. Hiermee is het zeer aannemelijk dat Activison tijdens de awardshow in december een nieuwe Crash-game gaat onthullen.

Wat we van een nieuwe game kunnen verwachten is nog niet helemaal duidelijk. Er gaan al langere tijd geruchten rond over een multiplayergame genaamd ‘Wumpa League’, die ontwikkeld zou worden door Toys for Bob. Vorige maand dook zelfs een gerucht op dat suggereerde dat er niet één, maar twee Crash Bandicoot-games in ontwikkeling zijn. Een hoop geruchten dus, maar over een kleine twee maanden komen we vermoedelijk meer te weten.